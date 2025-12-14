Nhận định Alavés – Real Madrid vào lúc 03:00 ngày 15/12

Nhận định Alavés – Real Madrid là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu La Liga trong khuôn khổ vòng đấu giữa tháng 12 này. Trong khi đội chủ nhà Alavés đang hừng hực khí thế với những chiến thắng quan trọng gần đây, thì gã khổng lồ Real Madrid lại đang trải qua một tuần lễ ác mộng với những thất bại liên tiếp trên cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Nhận định phong độ Alavés – Real Madrid

Bước vào trận đấu này, tâm lý thi đấu của hai đội đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, tạo nên một bối cảnh vô cùng thú vị. Đội chủ nhà Alavés đang cho thấy sự lột xác ngoạn mục và sự khó chịu trứ danh mỗi khi được thi đấu tại thánh địa của mình.

Phong độ Alavés

Về phía Alavés, đoàn quân của huấn luyện viên trưởng đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian gần đây. Minh chứng rõ nét nhất là chiến thắng 1-0 đầy bản lĩnh trước Real Sociedad vào ngày 06/12 vừa qua. Đó là trận đấu mà hàng thủ của Alavés đã chơi như những chiến binh, khóa chặt mọi ngòi nổ của đối phương để giữ lại 3 điểm trọn vẹn.

Trước đó, tại đấu trường Copa del Rey, họ cũng đã có màn thị uy sức mạnh khi đè bẹp Portugalete với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách, cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng dứt điểm đa dạng. Thất bại duy nhất trong chuỗi 3 trận gần nhất của họ là trước Barcelona hùng mạnh với tỷ số 1-3 vào cuối tháng 11, một kết quả có thể chấp nhận được trước sức mạnh của đội bóng xứ Catalan. Với hành trang là sự tự tin và điểm tựa sân nhà, Alavés hoàn toàn có cơ sở để đặt mục tiêu có điểm trước một Real Madrid đang tổn thương.

Alavés đang thi đấu vô cùng ấn tượng

Phong độ Real Madrid

Ở bên kia chiến tuyến, Real Madrid đang thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng mini vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. Los Blancos vừa trải qua hai cú sốc liên tiếp khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Đầu tiên là thất bại cay đắng 0-2 trước Celta Vigo ngay tại sân nhà vào ngày 08/12, một trận đấu mà hàng công của Real Madrid thi đấu bế tắc đến kỳ lạ trong khi hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.

Chưa kịp hoàn hồn sau cú vấp ngã tại La Liga, họ tiếp tục nhận thêm một gáo nước lạnh tại Champions League khi để thua Manchester City với tỷ số 1-2 vào ngày 11/12. Mặc dù trước đó họ đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Athletic Bilbao, nhưng sự thiếu ổn định đang là vấn đề nan giải. Việc phải cày ải liên tục với mật độ 3 ngày/trận, cộng thêm dư chấn tâm lý từ hai thất bại gần nhất, chắc chắn sẽ khiến đôi chân của các ngôi sao Hoàng gia trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi hành quân đến xứ Basque.

Bảng tỷ lệ kèo trận Alavés – Real Madrid

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo cho trận đấu, phản ánh đúng tình hình phong độ và chênh lệch lực lượng giữa hai đội mà bạn có thể tham khảo. Từ đó, sẽ đưa ra cho mình những lựa chọn chính xác nhất.

Bảng tỷ lệ kèo trận Alavés – Real Madrid

Soi kèo châu Á Alavés – Real Madrid

Mặc dù Real Madrid vẫn được xếp cửa trên với mức chấp 0.75 trái, nhưng niềm tin dành cho họ đang sụt giảm nghiêm trọng. Phong độ phập phù và sự mệt mỏi của các trụ cột khiến khả năng thắng cách biệt của đội khách là rất thấp. Trong khi đó, Alavés lại là địa chỉ uy tín cho giới đầu tư khi vừa thắng kèo châu Á trước đối thủ mạnh là Sociedad.

Lựa chọn: Alavés +0.75

Soi kèo châu Âu Alavés – Real Madrid

Tỷ lệ ăn của Real Madrid thấp nhưng rủi ro lại quá cao sau những màn trình diễn nhạt nhòa vừa qua. Alavés với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên chắc chắn sẽ không để đối thủ ra về dễ dàng. Một kết quả Hòa là kịch bản rất dễ xảy ra khi Alavés chủ động chơi chắc chắn để chia điểm với nhà đương kim vô địch.

Lựa chọn: Hòa

Soi kèo Tài Xỉu Alavés – Real Madrid

Hàng công của Real Madrid đang gặp vấn đề lớn khi chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn trong 2 trận gần nhất. Phía bên kia, Alavés lại nổi tiếng với lối chơi thực dụng và kỷ luật, đặc biệt là khi đối đầu với các đội bóng mạnh. Với mức kèo 2.5, cửa Xỉu đang trở nên sáng nước bởi trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và khan hiếm bàn thắng.

Lựa chọn: Xỉu 2.5

Dự đoán tỷ số Alavés – Real Madrid

Real Madrid buộc phải dồn lên tấn công nhưng sự bế tắc sẽ khiến họ khó xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều lớp của chủ nhà. Alavés sẽ tận dụng tốt các cơ hội phản công hoặc tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng. Trận đấu được dự báo sẽ kết thúc bất phân thắng bại.

Dự đoán: Alavés 1 – 1 Real Madrid

Khả năng cao hai đội sẽ chia điểm trong trận đấu này

>>>Xem thêm: Nhận định Olympique Lyonnais – Le Havre

Tổng kết

Trận đấu giữa Alavés vs Real Madrid vào lúc 03:00 ngày 15/12, Xoilac hứa hẹn sẽ chứa đựng nhiều bất ngờ và kịch tính. Real Madrid đang ở thế chân tường sau hai thất bại liên tiếp, trong khi đội chủ nhà lại đang bay cao với sự tự tin tột độ.